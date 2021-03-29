Исламабад, 29 марта, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом после вакцинации первой дозой препарата китайской компании Sinopharm.

President.gov.pk Ариф Алви

Об этом Алви сообщил 29 марта на своей странице в Тwitter.

По его словам, заражение произошло из-за того, что антитела организм начинает вырабатывать только после второй дозы вакцины.

«Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Пусть Аллах помилует всех пострадавших от COVID-19. Сделал первую прививку вакциной, но антитела начинают вырабатываться после второй, которая была назначена на следующую неделю», — рассказал Ариф Алви.

Напомним, президент Пакистана Ариф Алви 15 марта сделал первую прививку китайской вакциной от коронавируса производства компании Sinopharm.