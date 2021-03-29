Москва, , 18:24 — REGNUM Медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учреждена президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается 29 марта на официальном портале правовой информации.

Медаль будут вручать жителям Нижнего Новгорода, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Кроме того, награждаться ей будут граждане, награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны.

Также награждать новой медалью будут тружеников тыла, работавших в период Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде, который в то время носил название Горький (в честь писателя Максима Горького). Награждаться будут и жители города, внёсшие значительный вклад в его развитие.

Добавим, что на одной стороне медали (материал — латунь) будет изображён фрагмент стены Нижегородского кремля. На этой стороне медали будет надпись «В память 800-летия Нижнего Новгорода». На другой стороне будет находиться герб Нижнего Новгорода, под которым будет написано «1221 — 2021».