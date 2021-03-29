Минск, , 18:14 — REGNUM Уголовное дело о подготовке теракта группой лиц, в котором фигурирует белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, возбуждено генпрокуратурой Белоруссии, сообщил 29 марта журналистам генпрокурор республики Андрей Швед.

По словам чиновника, дело возбуждено на основании материалов Комитета государственной безопасности и МВД Белоруссии. В деле фигурирует так называемая инициатива BYPOL.

Швед «Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов».

Чиновник пояснил, что соответствующие показания были даны задержанным «гражданином Малейчуком». Уточняется, что организаторы теракта планировали обвинить представителей органов власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Швед «Отмечу, что благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьёзную террористическую угрозу».

Чиновник уточнил, что будет добиваться выдачи Тихановской и её приспешников Литвой и Польшей.

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