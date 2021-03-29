Минск, , 18:14 — REGNUM На основании представленных КГБ и МВД Белоруссии материалов генпрокуратура республики «возбудила в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL уголовное дело за подготовку акта терроризма в составе организованной группы по ст.289 Уголовного кодекса Республики Беларусь». Из материалов следует, что «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей», сообщила 29 марта генпрокуратура.

В официальном сообщении сказано: «Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта».

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«Благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу», — заявил генпрокурор Андрей Швед.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в следственное управление КГБ. Этой спецслужбе поручено незамедлительно организовать международный розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, проживающей в Литве, а также членов белорусского оппозиционного объединения бывших силовиков BYPOL, проживающих в странах ЕС и на Украине. КГБ также поручено «подготовить пакет документов для компетентных органов Литвы и Польши о их выдаче для привлечения к уголовной ответственности».

«Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан», — заявил генпрокурор Белоруссии.

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