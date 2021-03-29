Москва, 29 марта, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Более 134 тысяч человек призываются на военную службу в России весной 2021 года. Соответствующий указ подписал 29 марта российский президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Призывники

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что призыв на военную службу российских граждан пройдёт 1 апреля — 15 июля 2021 года.

Призываются граждане от 18 до 27 лет «в количестве 134 650 человек».