Лондон, , 16:50 — REGNUM Британия на сегодняшний день не имеет избытка вакцин от коронавируса, позволяющего делиться этими препаратами с другими странами, сообщает 29 марта издание The Guardian со ссылкой на представителя британского премьер-министра.

«Нашей главной задачей является защита британской общественности, распределение вакцин подчиняется этому соображению», — цитирует издание его слова.

«На данный момент у нас нет лишних вакцин, но мы рассмотрим вопрос о том, как их лучше распределить в случае их появления», — добавил источник.

Как сообщало, 20 марта глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что порядка 50% взрослых жителей страны получили не менее одной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, в Британии одобрено применение вакцин производства компаний Pfizer, BioNTech и AstraZeneca. В апреле также может начаться применение вакцины от компании Moderna.

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