Дортмунд, Германия, , 16:43 — REGNUM Футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд) сообщил 29 марта о продлении контракта с гендиректором Хансом-Йоахимом Ватцке.

«Несмотря на пандемию и последствия с точки зрения доходов, руководству удалось сохранить стабильный курс корабля в бурном море», — отметил президент клуба Райнхард Раубалль.

Контракт, истекавший 31 декабря 2022 г., будет досрочно продлен до 31 декабря 2025 г.

Ватцке занимает пост с 2005 г., с ним клуб стал 2-кратным чемпионом Германии.