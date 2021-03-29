Пекин, 29 марта, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Китае начали закрываться магазины H&M после того, как бренд был раскритикован правительством страны из-за того, что в открытую выразил недовольство по поводу принудительной работы мусульман-уйгуров на хлопковых плантациях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Уже закрылось шесть магазинов H&M и это, кажется, ещё не конец, сообщает 29 марта Bloomberg.

MaDonna HM Универмаг H&M в Гонконге

Известно, что операторы торговых центров в городах Урумчи, Иньчуань, Чанчунь и Ляньюнган отказали H&M в аренде из-за того, что «бренд продемонстрировал неуважение к Китаю».

Напомним, что американские бренды Nike и H&M вошли в конфликт с властями и гражданами Китая после того, как отказались приобретать хлопок, собранный на хлопковых плантациях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона. Под запрет попал импорт компонентов компьютеров, некоторых изделий из хлопка. Эти меры введены в качестве давления на Пекин, который, как заявляет МВБ, нарушает права человека в Синьцзяне.