Севастополь, 29 марта, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Севастополе прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю составил 16%, сообщили 29 марта в пресс-службе правительства города.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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»На показателях сказываются погодные условия и тот факт, что люди перестали носить маски в общественных местах и в транспорте. Всего за неделю заболели 267 человек, при этом госпитализация сократилась на 6%», — доложил заместитель губернатора Александр Кулагин на совещании.

По поручению губернатора Михаила Развожаева в общественных местах в Севастополе будет ужесточен контроль над соблюдением масочного режима.

На 29 марта в Севастополе заболели ковидом 13 138 человек, выздоровели 12 157 человек, 561 пациент умер. На 20 марта прививки от коронавируса получили менее 20 тыс. жителей.