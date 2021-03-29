Великий Новгород, 29 марта, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Власти Новгородской области на фоне существенного спада новых случаев коронавируса приняли решение снять ряд ограничений. Теперь в регионе можно будет проводить банкеты, групповые экскурсии и пробные экзамены. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областной администрации.

Педер Северин Крёйер. Гип-гип-ура! 1888

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Так, с 5 по 11 апреля из режима самоизоляции выйдут 13 социальных учреждений из 25 в 12-ти муниципалитетах Новгородской области. Посещение проживающих в этих учреждениях будет возможно в определенное время, в отдельных помещениях и с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

Кроме того, теперь разрешается проведение банкетов, групповых экскурсий в помещениях до 30 человек, на улице — 50 человек, а также пробных экзаменов и итоговых сочинений для выпускников с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Новгородской области было выявлено 38 новых инфицированных, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 28 590 жителей. Из них выздоровели 25 641 человек, в том числе 54 — за 28 марта. Умерло 118 жителей.