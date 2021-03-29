Вашингтон, 29 марта, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Резкие и оскорбительные высказывания президента Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вызвали неоднозначную реакцию у читателей американской газеты The New York Times, опубликовавшей статью с заголовком: «Россия пришла в ярость из-за того, что Байден назвал Путина «убийцей».

(сс) jlhervàs Джо Байден

Так, кто-то поддержал американского лидера, другие восприняли его слова как провокацию, третьи напомнил, что президент России Владимир Путин «блестяще владеет дзюдо». Однако большинство читателей издания оказались разочарованы словами своего лидера.

Некоторые считают, что «сонного Джо» просто застали врасплох, и он должен извиниться за свои слова, иначе это грозит серьёзным ухудшений отношений с Россией — вплоть до новой холодной войны.

«Так держать, Джо! Все оставшиеся шансы на хотя бы какой-то прогресс в отношениях с русскими теперь окончательно улетучились», — подчеркнул Mark.

Другая читательница считает, что Байден «выставил себя некомпетентным дипломатом и стратегом».

«Рушить двусторонние отношения, позволяя себе необдуманные, легкомысленные ремарки, которые не принесут никакой измеримой выгоды, — просто глупо», — уверена Sarah L.

«С Россией нужно считаться, потому что это опасная страна. Зачем называть Путина убийцей (я бы сказал, это настоящая провокация), если отношения между двумя ядерными державами настолько важны? — задаётся вопросом Rick Morris. — Не нужно было этого делать. Байден допустил грубую ошибку».

Нашлись и такие, кто считает, что Байден говорит правду и «Россия всегда была и остаётся врагом» США. Jkend уверен, что «Путин и Россия заслуживают резких и болезненных комментариев в свой адрес, потому что они до сих пор остаются одними из главных вандалов в мире». Он надеется, что Байден продолжит вести себя агрессивно в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью ABC News президент США Джозеф Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». После этого глава Российского государства предложил своему американскому коллеге провести открытый разговор в прямом эфире, а также пожелал главе Белого дома здоровья.