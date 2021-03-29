Москва, 29 марта, 2021, 16:03 — ИА Регнум. На торгах в Европе 29 марта нефть марки Brent стоит $65,21 (+1,27%) за баррель. С $64,86 цена снижалась до $60,96, так как в вопросе Суэцкого канала удалось добиться прогресса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Согласно последним заголовкам, контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели. После прилива операция продолжится. Сколько потребуется времени для полного восстановления движения, предсказать сложно.

С достигнутого минимума $65,03 цена подскочила на 3,7%, до $65,45. Восстановление могла вызвать новость о том, что Россия выступает за перенос добычи нефти ОПЕК+ с апреля на май. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 1 апреля.

Есть и еще одна позитивная новость для нефтяного рынка. Великобритания сегодня начинает постепенный выход из локдауна.

Британцам разрешили встречаться группами до шести человек, но только на свежем воздухе, ходить в гости и встречаться в помещениях все еще запрещено.

Покупатели обновили максимум прошлой недели — $65,02. Теперь им можно готовить план по достижению уровня $67 за баррель Brent», — пояснил эксперт.

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