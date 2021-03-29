Псков, 29 марта, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привились около 24 тысяч жителей. Полностью завершили вакцинацию около 19 тыс. человек. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Запись на вакцинацию в регионе производится по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений.

«Пункты вакцинации открыты в каждом районе области, в Пскове — в поликлиниках и в ТЦ «Империал», — уточнили в пресс-службе.