Киев, 29 марта 2021, 16:01 — REGNUM На Украину в ближайшее время могут доставить новые партии вакцин от COVID-19 производства компаний AstraZeneca и Pfizer. Об этом заявил представитель минздрава Украины во время селекторного совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщила 29 марта пресс-служба офиса главы государства.
В пресс-службе Зеленского отметили, что вакцинация второй дозой препарата начнётся с 12 мая, то есть через 12 недель после первой прививки.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил ввести на Украине «паспорта вакцинации» по образцу развитых стран мира.
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