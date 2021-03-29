Киев, 29 марта, 2021, 16:01 — ИА Регнум. На Украину в ближайшее время могут доставить новые партии вакцин от COVID-19 производства компаний AstraZeneca и Pfizer. Об этом заявил представитель минздрава Украины во время селекторного совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщила 29 марта пресс-служба офиса главы государства.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

«Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Зеленского отметили, что вакцинация второй дозой препарата начнётся с 12 мая, то есть через 12 недель после первой прививки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил ввести на Украине «паспорта вакцинации» по образцу развитых стран мира.