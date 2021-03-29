Москва, 29 марта, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина с переизбранной на пост главы ЦИК РФ Эллой Памфиловой может состояться в обозримом будущем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова

«Будет достаточно напряженный электоральный график, это потребует очень напряженной работы Центризбиркома, и именно в этой связи можно предположить, что, конечно, в обозримой перспективе такая встреча [с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой] может появиться в рабочем графике президента», — сказал Песков.

Ранее Элла Памфилова была переизбрана на пост главы ЦИК РФ ещё на пять лет.