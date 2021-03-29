Лондон, , 13:47 — REGNUM На съёмках второго сезона телесериала «Ведьмак» были замечены всадники, которых пользователи Сети тут же нарекли «Дикой охотой» — значимыми персонажами из оригинального книжного цикла. Об этом 28 марта сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/netflixwitcher/status/1375877116739342336

Внешний вид всадник напомнил пользователям о Дикой охоте — группе антагонистов, которая играла центральную роль в сюжете игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Однако эта теория пока никак официально не подтвердилась.

Напомним, премьера второго сезона «Ведьмака» должна состояться в 2022 году. Точная дата пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Мартин заключил пятилетний контракт с HBO