Москва, 29 марта, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Новой главой ЦИК РФ сроком на пять лет была переизбрана Элла Памфилова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава ЦИК России Элла Памфилова

Кандидатура Памфиловой была поддержана большинством состава нового созыва ЦИК.

Соперником Памфиловой был другой член нового созыва ЦИК — Александр Курдюмов. За него отдал голос один человек.

Элла Памфилова занимает пост главы ЦИК с 2016 года.