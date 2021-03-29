Памфилову переизбрали главой ЦИК РФ ещё на пять лет
Москва, 29 марта, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Новой главой ЦИК РФ сроком на пять лет была переизбрана Элла Памфилова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания ведомства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Глава ЦИК России Элла Памфилова
Кандидатура Памфиловой была поддержана большинством состава нового созыва ЦИК.
Соперником Памфиловой был другой член нового созыва ЦИК — Александр Курдюмов. За него отдал голос один человек.
Элла Памфилова занимает пост главы ЦИК с 2016 года.