Вена, , 12:28 — REGNUM Возможность восстановления действий т.н. «ядерной сделки» с Ираном (Совместным всеобъемлющим планом действий) будет решена в течение ближайших 1,5−2 месяцев. Об этом 29 марта рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«По отношению к Ирану ситуация, пожалуй, неясная. Мы (страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)) сейчас находимся на переходном этапе, и в ближайшие 1,5−2 месяца будет решаться вопрос, удастся ли начать восстанавливать Совместный всеобъемлющий план действий, известный как ядерная сделка, или же эта сделка останется в полуразобранном состоянии до конца года», — сказал он.

Также Ульянов отметил, что на данный момент вести переговоры на данную тему с Ираном сложно из-за предстоящих в стране 18 июня выборов президента страны, и из-за принятого парламентом страны решения о сокращении объемов инспекционной деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранской территории.

«Никаких переговоров прямых на этот счет пока нет, но дипломатические контакты продолжаются», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что комментарии западных официальных лиц, направленные на возрождение СВПД, равнозначны «подмене жертв преступниками».