Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM В Свердловской области из-за сбоя программы жители услышали звук системы оповещения населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сирена прозвучала в 13:45 по местному времени. В некоторых муниципалитетах её до сих пор не выключили.

«Включение системы оповещения населения произошло в результате сбоя в работе программного обеспечения», — заявили в МЧС.

В управлении выясняют обстоятельства инцидента и просят жителей сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работу сирен протестировали в Екатеринбурге в октябре 2020 года.

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