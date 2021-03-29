Екатеринбург, 29 марта 2021, 12:18 — REGNUM В Свердловской области из-за сбоя программы жители услышали звук системы оповещения населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сирена прозвучала в 13:45 по местному времени. В некоторых муниципалитетах её до сих пор не выключили.
«Включение системы оповещения населения произошло в результате сбоя в работе программного обеспечения», — заявили в МЧС.
В управлении выясняют обстоятельства инцидента и просят жителей сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее работу сирен протестировали в Екатеринбурге в октябре 2020 года.
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