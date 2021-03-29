Нью-Дели, , 11:54 — REGNUM Лёгкая отёчность вокруг глаз по утрам может быть результатом многих вещей, но бояться этого не стоит. Обычно после умывания холодной водой отёки проходят. Но если мешки под глазами всё же остались, есть несколько простых способов от них избавиться. Как это сделать, рассказала диетолог из Индии Пуджа Махиджа, сообщает The Indian Express.

Так, врач отмечает, что самое лучшее средство от отёчности вокруг глаз — это правильное питание и соблюдение питьевого режима. По словам специалиста, важно пить ежедневно несколько литров воды, чтобы «мозг знал, что ему не нужно её накапливать» в организме.

«Ешьте продукты и овощи, богатые жидкостью, чтобы повысить уровень гидратации организма. Уменьшите количество мочегонных средств, таких как чай и кофе, энергетические напитки и алкоголь, так как они увеличивают отёчность», — советует диетолог.

Также Махиджа рекомендует включить в рацион петрушку, потому что она помогает выводить токсины из организма.

«Её можно класть в супы и салаты», — добавила эксперт.

А вот увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут быть признаком болезней почек, поэтому требуют обращения к специалисту, подчеркнула врач.