ст-ца Гиагинская, , 11:37 — REGNUM В Адыгее установлен еще один факт превышения должностных полномочий, в котором заподозрен бывший глава Гиагинского района. Ему вменяют в вину причинение материального вреда на сумму свыше 682 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Факт совершения преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ. По их сведениям, в августе-сентябре 2019 года экс-руководитель Гиагинского района помог своему знакомому предпринимателю незаконно получить деньги за исполнение работ по благоустройству населенного пункта, которые на самом деле выполняло совершенно другое лицо.

Подозреваемый поручил своему подчиненному подписать фиктивные договоры и акты выполненных работ, из-за чего минстрою Адыгеи был нанесен урон на сумму более 682 тыс. рублей.

Данный эпизод противоправной деятельности руководителя района объединен в одно производство с уголовным делом, которое было до этого возбуждено в отношении чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Гиагинского района Адыгеи Александр Бутусов был задержан в октябре 2020 года. Его подозревают в незаконно отданном поручении на захоронение коммунальных отходов на землях сельхозназначения, что повлекло за собой ущерб муниципалитету и собственникам земли на 12 млн рублей.

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