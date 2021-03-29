Москва, 29 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию намечено на 22 апреля 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и два источника, близких к Совфеду РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Собеседник издания рассказал, что в свете сентябрьских выборов в послании будет говориться о большом числе социальных инициатив.

Ещё один источник РБК подчеркнул, что на данный момент «идёт сбор предложений для послания».

Отмечается, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию заявил, что в Кремле сообщат дату послания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запланированный на 21 апреля отчет правительства РФ с участием Михаила Мишустина перед Госдумой может не состояться.

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