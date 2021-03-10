Кяхтинский район, Бурятия, , 10:51 — REGNUM В Бурятии следователи разбирваются в обстоятельствах двойного убийства, произошедшего в селе Слобода Кяхтинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тела убитых мужчин 43 и 44 лет были найдены 9 марта в одном из домов.

По подозрению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель, сообщивший о преступлении, представившись под другим именем. Молодой человек задержан и уже дал признательные показания.

По версии следствия, 8 марта обвиняемый вместе с матерью и её сожителем пошли в гости к односельчанину отмечать Международный женский день. В доме они распивали спиртное, когда между обвиняемым и сожителем его матери произошёл конфликт, переросший в избиение последнего.

«Затем молодой человек причинил телесные повреждения хозяину дома, который пытался успокоить его. От полученных повреждений оба потерпевших скончались на месте происшествия», — отметили в управлении.

В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.