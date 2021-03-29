Подгорица, , 10:18 — REGNUM В Черногории в настоящее время проходит разведочное бурение шельфа с целью разведки месторождений нефти и газа.

Экономическая эффективность проекта по добыче нефти и газа в Черногории может обсуждаться только после завершения разведочного бурения и когда станет известно, сколько нефти и газа находится на черногорской подводной лодке, сообщили изданию Pobjeda в министерстве капитальных инвестиций Черногории. Представители этого ведомства заявили, что если ожидания относительно чрезвычайно богатого месторождения подтвердятся, Черногория получит от 62 до 68 процентов общего дохода от продажи нефти.«Это станет значительным толчком для дальнейшего развития экономики Черногории, что принесет пользу следующим нескольким поколениям граждан Черногории», — заявили в министерстве. В ведомстве уточнили, что в контракте указано, что 54 процента чистой прибыли концессионера принадлежит Черногории.«Затем у нас есть налог в размере от 5 до 12 процентов от количества добываемых углеводородов. Если все подсчитать, прибыль Черногории составляет от 62 до 68 процентов, и этот диапазон определяется производственной моделью», — уточнили в министерстве.