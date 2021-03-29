Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Президент США Джо Байден безразлично относится к намерению своего предшественника Дональда Трампа посетить в скором времени границу с Мексикой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Журналисты во время брифинга попросили Байдена прокомментировать желание Трампа отправиться к мексиканской границе. Экс-президент 27 марта заявил, что ради сотрудников таможенных служб приедет туда в «ближайшие несколько недель».

«Мы реализуем план, в котором я весьма уверен. Меня не волнует, что делает другой парень», — подчеркнул Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден отменил режим чрезвычайной ситуации на южной границе государства, который ранее ввёл Трамп. Он также отменил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Читайте также: Президент Мексики приветствует отмену строительства стены на границе с США