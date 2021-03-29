Барнаул, 29 марта, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Появления в России эпидемии половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией, не исключает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова уролога Евгения Грекова, он пояснил:

Карл Брюллов. Прерванное свидание (фрагмент). 1830

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«К сожалению, игра между человеческой популяцией и микробами, вирусами, простейшими микроорганизмами идет с переменным успехом. Мы это наблюдали и при лечении туберкулеза, и при лечении венерических болезней. Я вспоминаю, когда на 4-м курсе я проходил этот предмет, то профессор нас обрадовала, что уже много лет она не могла показать первичный сифилис (твердый шанкр), а вот нашему курсу повезло, и появилась вспышка первичного сифилиса, который не лечится традиционными средствами.

Такие же колебания существуют и при борьбе микробов с многочисленными средствами, которые изобретает человек. Сегодня мы столкнулись и с вирусами COVID-19. Так что реально это и есть реальность, когда популяции человека ведут постоянную борьбу с множеством вирусов, бактерий, простейших микроорганизмов за выживание».

Как сообщало ИА REGNUM, весьма громкое заявление об эпидемии половой инфекции в РФ уролог Евгений Греков сделал, выступая на радиостанции «Говорит Москва».

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