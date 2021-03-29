Москва, 29 марта, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Чукотка и Сахалин лидируют среди российских регионов по уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах. Таковы опубликованные 29 марта итоги исследования РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Так, в Магаданской области средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах составила в 2020 году 100,4 тыс. рублей. Это 111% от средней величины зарплаты в крупных городах региона.

В ЯНАО в провинции зарабатывают в среднем по 99,1 тыс. рублей (93% от зарплаты в крупных городах), на Чукотке — по 96,8 тыс. рублей (76%), в НАО — по 88,4 тыс. рублей (119%), на Сахалине — по 73,3 тыс. рублей (0,74%).

Вторую пятёрку регионов-лидеров составляют Камчатка (73 тыс. рублей, 83%), Югра (73 тыс. рублей, 95%), Якутия (71,6 тыс. рублей, 99%), Мурманская область (59,3 тыс. рублей, 85%) и Коми (58,5 тыс. рублей, 121%).

В шести регионах зарплаты в провинции оказались выше, чем в крупных и центральных городах. Это Магаданская область, НАО, Коми, Амурская (55,6 тыс. рублей, 116%), Еврейская автономная (44,1 тыс. рублей, 104%) и Курская области (33,5 тыс. рублей, 102%).

Эксперты поясняют, что экономика таких регионов носит сырьевой характер. «Экономические центры» в них смещены на периферию.

В целом номинальная средняя зарплата выросла в 2020 году на 6%, тогда как годом ранее рост составил 9,5%. С учётом выплаты НДФЛ среднемесячная зарплата по стране составила 44,4 тыс. рублей.