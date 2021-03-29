Брюссель, , 09:11 — REGNUM По мере того как отношения между Россией и ЕС обостряются, Москва начинает налаживать связи напрямую со странами-членами европейского блока в обход Брюсселя, и каких-то успехов она уже добилась, пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 27 марта в The National Interest.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор указывает на довольно плачевное состояние отношений между Россией и ЕС, введшего против Москвы санкции в связи с тюремным заключением оппозиционного блогера Алексея Навального. Ситуация зашла до того, что министр иностранных дел РФ Сергея Лавров вообще указал на возможный разрыв отношений с блоком.

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Не менее мрачную оценку отношений России и ЕС дал постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. По его словам, нынешняя ситуация в отношениях между Россией и Европейским союзом плачевна, что ненормально и является результатом сознательного или, может быть, иногда бессознательного политического курса, проводимого руководством структур ЕС здесь, в Брюсселе.

Тем не менее, отмечает Эпископос, за этими жесткими заявлениями Кремля пока каких-либо конкретных карательных мер не последовало. Российский политолог Федор Лукьянов отметил, что отношения между Россией и ЕС уже настолько испортились за семь лет после кризиса на Украине 2014 года, что практически не осталось серьезных связей, которые можно было бы разорвать. Остается одно заметное исключение: Россия может принять решение о выходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В настоящее время нет никаких указаний на то, что Кремль, чья делегация символически покинула ПАСЕ после кризиса 2014 года и вернулась лишь в 2019 году, активно рассматривает этот курс действий.

«Несмотря на все более враждебные отношения с ЕС, Россия не намерена разрывать связи с Европой. Напротив, Москва надеется продолжить свою многолетнюю стратегию обхода ЕС как наднационального органа, развивая двусторонние связи с отдельными государствами-членами», —указал он.

Пленарное заседание ПАСЕ в штаб-квартире Совета Европы

Одним из наиболее ярких примеров такого подхода является проект постройки трубопровода «Северный поток — 2», который включает в себя не только экономический аспект, но и явную составляющую публичной дипломатии. Однако нигде двухсторонний характер российской дипломатии не явлен с такой очевидностью, как в вопросе предоставления вакцин.

Идя вразрез с небеспроблемной стратегией «блочной вакцинации» ЕС, несколько членов союза уже подписали договоры на поставку российской вакцины «Спутник V» или активно рассматривают такую возможностью. На данный момент к ним относятся Венгрия, Италия и Словакия. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон настаивал на том, что ЕС «Спутник V» «абсолютно не нужен», однако с этим несогласна Германия: немецкий чиновник призвал недавно Европейскую комиссию начать совместные закупки «Спутника V».

«Москва добилась относительного успеха в том, чтобы заменить свои практически несуществующие связи с Брюсселем на конструктивные двухсторонние отношения с определенными странами ЕС. На фоне того как внешнеполитический аппарат ЕС постоянно оказывается неспособным сформировать единый геополитический, экономический и культурный фронт против Москвы, есть все признаки того, что Кремль намерен следовать этой двусторонней стратегии в ближайшие годы», — подчеркнул Эпископос.

Тем не менее, даже стремясь частично спасти свои связи с ЕС, Россия также прикладывает все большие усилия для развития партнерства с Китаем. Лавров напрямую связал эти два вопроса на совместной конференции с министром Ван И.

Глава МИД КНР Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — подчеркнул глава российской дипломатии.

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Пекин также заинтересован в том, чтобы продемонстрировать свое «стратегическое партнерство» с Россией после откровенно враждебного саммита в Анкоридже и недавних санкций пакета санкций ЕС за отношение Китая к своему мусульманскому уйгурскому меньшинству в провинции Синьцзян.

Как и в случае с налаживанием отношений с отдельными странами ЕС в обход Брюсселя, попытки Кремля наладить отношения с Китаем являются частью более широких усилий России по смягчению и противодействию западному экономическому давлению. Лавров заявил в недавнем интервью китайским СМИ, что Москва заинтересована в формировании «коалиции» стран, объединенных против «односторонних санкций», подобных тем, которые в настоящее время вводятся Западом в отношении России и Китая.