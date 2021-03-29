Москва, 29 марта, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Планируют поменять род трудовой деятельности 47% работающих жителей России, приводят данные исследования сервисы «Работа.ру» и «СберУслуги».

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

За последний год кардинально сменили профессию 23% опрошенных. Основная причина смены работы — желание больше зарабатывать (48%). Появилось желание заняться другой интересной работой у 24%, возникла необходимость в гибком графике работы у 23%.

Решили сменить профессию из-за отсутствия привлекательных вакансий по их специальности на рынке труда 20%. Стали фрилансерами 18%. Подтолкнуло сменить профессию желание работать на себя ещё 12%.

Опрос проведён в марте 2021 года. Опрошены 9000 жителей старше 18 лет во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году самыми востребованными профессиями станут медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы.

Читайте подробнее: Экономист оценил шансы граждан РФ найти новую работу в 2021 году