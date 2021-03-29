Барнаул, 29 марта, 2021, 06:36 — ИА Регнум. События на рынке вакцин можно сравнить с войной, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Трудно сказать, что имел в виду Макрон. Иногда, чтобы подчеркнуть острое соперничество в торговле между промышленными гигантами, этот процесс действительно именуют войной. Например, в конце ХХ столетия противостояние американских и японских автомобилестроительных компаний достигло такой степени, что его стали именовать «автомобильными войнами». Нечто подобное происходит и на рынке вакцин.

В ход идут соображения геополитики и использование недобросовестной конкуренции. Общественное мнение в отношении вакцин формируется и изменяется благодаря тщательно продуманным информационным вбросам. Россия, как мы помним, изначально находилась в позиции аутсайдера, а ее продукт казался, благодаря освещению в мировых СМИ, наименее ценным.

Но время расставило все по своим местам, системная многолетняя работа в итоге дала свои плоды, и в настоящее время Россия и российские вакцины на полном основании находятся в группе лидеров. Действительно, события на рынке вакцин можно сравнить с войной, но хочется, чтобы преобладала честная конкуренция на благо всех жителей земли. Насколько это реально, учитывая имеющийся политический антагонизм — большой вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, мировой войной нового типа соперничество в сфере вакцин от COVID-19 назвал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, европейским странам нужно принимать меры, чтобы не зависеть от других в вопросе вакцин.

Читайте также: Макрон причислил Россию к стороне, воюющей из-за вакцин