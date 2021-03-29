Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM На берегу Низового (Северного) водохранилища в Ростове-на-Дону был проведён внеплановый субботник. С обнажившегося дна участники экологической акции собрали тонны мусора.

К очистке территории подключились почти 150 человек. В результате было вывезено семь грузовиков с пластиком, стеклом, покрышками. В субботнике была задействована спецтехника.

ИА REGNUM напоминает, что утром 25 марта стало известно о деформации одного из затворов на Низовом (Северном) водохранилище. В результате уровень воды понизился на 1,5 метра. Устранить аварию удалось в течение суток.

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