Самара, , 22:57 — REGNUM В Самаре прокуратура начала проверку по факту гибели женщины после схода снега с одного из жилых домов. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, вечером 28 марта на улице Металлистов, 36 на проходящих мимо женщин сошёл снег.

«Одна из потерпевших умерла на месте, вторая потерпевшая доставлена в больницу где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурором организована проверка соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пензе после травмирования мужчины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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