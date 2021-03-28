Мадрид, , 21:22 — REGNUM Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) не может договориться с капитаном команды Серхио Рамосом о продлении контракта. Об этом 28 марта передает AS.

Клуб предлагает игроку контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но тот не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать более долгосрочный контракт: на 2 года или по схеме «1 + 1».

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 г.

Ранее сообщалось, что Рамос покинет «Реал» по окончании этого сезона: в услугах испанца заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», но ни от одного клуба не получил предложения о трансфере.