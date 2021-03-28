Москва, 28 марта, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В России началась эпидемия новой половой инфекции, что ухудшило ситуацию с передающимися половым путём заболеваниями. Об этом сообщил уролог Евгений Греков.

Анри де Тулуз-Лотрек. В постели. 1892

Причиной эпидемии станет бактерия, которая является устойчивой к антибиотикам, — Mycoplasma genitalium, отметил он.

«В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Греков уточнил, что бактерия может спровоцировать бесплодие и простатиты с тяжелыми болевыми формами. Само заболевание проявляется в виде цистита и выделения гноя из уретры. Врач указал на важность проверки здоровья полового партнера у врача.

Как сообщало ИА REGNUM, ДНК вируса герпеса на самом деле оказалась более «богата» на гены, чем считалось ранее. Так, согласно исследованию учёных из Университета Юлиуса, опубликованного в журнале Nature Communications, у вируса не 80 так называемых рамок считывания — участков, где информация в ДНК читается и транслируется в белки, — а 284.

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