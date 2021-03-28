Калуга, 28 марта, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 марта. Днём ранее, 27 марта, в регионе было зарегистрировано 62 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 162 человек, 1908 человек находятся на лечении, 29 973 человека выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (413), в Обнинске (151), Боровском (118) и Малоярославецком (109) районах.