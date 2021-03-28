Астрахань, 28 марта, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Астраханской области 28 марта подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

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Всего в регионе было зарегистрировано 30 569 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 346 человек.

За весь период 659 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.