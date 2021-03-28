Москва, 28 марта, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Российской Федерации с 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, которые были введены Банком России для банковского сектора из-за пандемии коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Напомним, что некоторые послабления в регулировании банковской деятельности были введены 20 марта 2020 года, когда стало понятно, что пандемия коронавируса затронет всю планету.

Тогда кредитным организациям было разрешено с отсрочкой формировать финансовые резервы по кредитам. Также были смягчены условия выдачи некоторых видов ссуд. Все эти меры, в основном, действовали до 30 сентября 2020 года, но, поскольку, пандемия продолжалась, их было решено продлить.

Поскольку третья волна пандемии в России пока не проявилась отчетливо, власти не предпринимают мер по ужесточению действующих ограничений. Напротив, некоторые ограничения ослабляются, а вместе с ними отменяются и послабления для ряда видов экономической деятельности.

С 1 апреля прекращает действовать рекомендация банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Также отменяются рекомендации не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Перестанут действовать послабления по созданию резервов на потери по кредитам, которые выданы корпоративным клиентам. Послабления по созданию резервов на потери по кредитам, выданным гражданам, а также малому и среднему бизнесу, останутся в силе до июля 2021 года.