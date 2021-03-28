Берлин, 28 марта, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Германский таблоид Bild утверждает, что немецкие военные подводные лодки оснащены навигационными системами российского производства.

(сс) Peter Radig Германская подводная лодка

По данным издания, около 100 кораблей вонно-морских сил Германии ещё в 2005 году были оснащены навигационными системами российской компании «Транзас». Более того, навигационная система Transas Navi-Sailor 4000 была установлена на современных подводных лодках U 35 и U 36, которые вошли в состав ВМФ Германии в 2015 и 2016 годах соответственно.

Шифрование данных в этих системах не соответствует стандартам военного блока НАТО, в который входит Германия.

Утверждается, что один из морских офицеров германских ВМФ на условиях анонимности заявил, что он и его сослуживцы опасаются того, что данные с германских кораблей могут быть перехвачены иностранными разведками через эти навигационные системы.

Стоит отметить, что еще летом 2020 года Федеральная служба защиты конституции Германии заявляла о том, что морские навигационные системы вполне могут стать «вектором для шпионажа и саботажа» со стороны иностранных государств. Высказывались опасения, что вероятный противник может перехватить навигационные данные, а также изменить их в режиме реального времени, что может привести к полной потери функциональности боевого корабля.

Что касается компании «Транзас», то ещё в 2018 году она была выкуплена финской компанией Wartsila, но при этом подразделение вооружений осталось у России. Известно, что сейчас это подразделение занимается разработкой новых боевых беспилотных летательных аппаратов.