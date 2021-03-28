Гибралтар, Великобритания, , 08:05 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин после поражения нокаутом от британского спортсмена Диллиана Уайта может завершить свою профессиональную карьеру. Об этом 28 марта сообщили в команде российского спортсмена.

«Александр будет думать об этом (о завершении карьеры — ред.) позднее, после этого боя. Команда примет любое его решение», — приводит слова представителя команды Поветкина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту в бою-реванше за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC)

Отметим, это поражение стало третьим в карьере российского 41-летнего боксера при 36 победах (25 — нокаутом) и одной ничьей.