Москва, , 21:33 — REGNUM Экс-главный тренер «Локомотива» (Москва) Юрий Семин высказался о победе сборной России по футболу над командой Словении (2:1) в матче II тура отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом 27 марта сообщает Sport24.ru.

«Поздравляю сборную с заслуженной победой. Очень хороший матч. Дзюба — один из лучших нападающих в РФ по игре в штрафной площади. Сегодня он это доказал», — сказал Семин.

«Какие шансы выйти на ЧМ? Я бы сейчас от этом не думал. Мне нравится, как играет сборная, нравится их физическая готовность. Но сейчас нужно думать о следующем матче (со Словакией). Тем более, соперник непростой», — добавил он.

После двух туров сборная РФ лидируют в группе Н, набрав 6 очков.

Следующая игра России, со Словакией, состоится 30 марта на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.