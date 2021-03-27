Сочи, Краснодарский край, , 20:17 — REGNUM Футболисты сборной Словении, уступившие в Сочи команде России в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года, «играют компактно». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил 27 марта главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя итоги прошедшего матча.

«Была игра за шесть очков, — сказал Черчесов. — .. Настраивались на такой матч, каким он и получился. Очень агрессивная команда, играют компактно. … Готовились к серьёзной игре».

По его словам, футболисты российской сборной оказались чуть удачливее.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта сборная России по футболу на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года переиграла команду Словении. Встреча, завершившаяся со счетом 2:1, прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

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