Подгорица, , 19:57 — REGNUM Сборная Черногории одержала разгромную победу над командой Гибралтара в матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча группы G в Подгорице завершилась — 4:1 в пользу хозяев.

У победителей голы забили Марко Шимич, Фатос Бечирай, Стеван Йоветич, Жарко Томашевич. У гостей — Рис Стайч.

Черногорцы одержали вторую победу на страте отборочного цикла, следующий матч проведут со сборной Норвегии — 30 марта, а Гибралтар примет сборную Нидерландов.