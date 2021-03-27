Берн, , 17:37 — REGNUM По подсчётам Международной организации по миграции (МОМ), в 2020 году более 2200 мигрантов погибли в море, пытаясь добраться до Европы. Об этом 26 марта сообщает Ouest-France.

Согласно докладу МОМ, в прошлом году утонули 2276 мигрантов из 86 448, прибывших морским путем в Европу. Более трети этих смертей — почти 850 погибших — произошло на пути к Канарским островам, который становится все более опасным морским переходом.

«Особую озабоченность вызывает морской путь на Канарские острова, на котором в 2020 году наблюдалось заметное увеличение попыток пересечения и смертей, несмотря на пандемию COVID-19 и связанные с этим ограничения на поездки».

Международная организация по миграции «Настоящий кризис на морских путях в Европу — это отсутствие единой политики Европейского Союза и Африки для безопасного и гуманного управления миграцией».

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