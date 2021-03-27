Салехард, 27 марта, 2021, 17:23 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 27 марта региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 25 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 27 марта 37 899 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 438 человек, 407 пациентов с COVID-19 скончались.