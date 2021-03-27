Москва, , 16:08 — REGNUM Владельцы праворульных автомобилей могут столкнуться с трудностями при прохождении технического осмотра по новым правилам. Об этом сообщили эксперты, опрошенные порталом Autonews.

Эксперты рассказали, что главной проблемой при прохождении техосмотра праворульного автомобиля является отличие головной оптики. У праворульных иномарок оптика настроена на более яркое освещение обочины, поэтому при правостороннем движении такие автомобили без перенастройки оптики ослепляют водителей на встречной полосе.

Для получения диагностической карты по новым правилам владельцам праворульных автомобилей придётся привести работу фар в соответствие нормам и зарегистрировать изменения в конструкцию в специализированной лаборатории. Стоимость этой операции составит около 40−50 тыс. рублей.

«Если оказывается, что человек переделал фары, не зарегистрировал это изменение, и приехал на пункт техосмотра, эксперт откажет в оформлении диагностической карты», — подчеркнул генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

Эксперт в области установки оптики Дмитрий Кузьмин добавил, что светодиодные фары требуют особого подхода. Он отметил, что в некоторых фарах используется технология светового тоннеля сложной конфигурации, которую трудно перенастроить под европейские стандарты.

«А из-за разнообразия форм и ограниченного количества запчастей ценник получается совсем негуманным», — предупредил Кузьмин.

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