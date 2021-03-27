Приштина, Сербия, 27 марта, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 26 марта заявил, что в период его правления приоритетом Приштины в диалоге с Белградом станет вопрос о пропавших лицах.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе посещения мемориального комплекса, посвященного памяти албанцев, убитых в деревне Большая Круша, политик заявил, что «ни будущего, ни мира, ни справедливости, ни прогресса не будет, если преступления против нашего народа не будут расследованы и наказаны».

Политик подчеркнул, что преступления против албанского населения Косово, совершенные Сербией в годы Косовской войны, до сих пор не наказаны и потребовал максимальной вовлеченности институтов в этот вопрос.

По косовским данным, сербская политическая операция в Большой Круше проходила с 25 по 27 марта. Были убиты 243 человека, среди них семь детей, пять женщины (одна из них — беременная). 25 человек пережили это, однако были тяжело ранены. Еще 64 жителя деревни пропали без вести.

В Косово до сих пор требуют, чтобы в Белграде предприняли усилия для раскрытия судьбы 1600 пропавших без вести в годы Косовской войны албанцев. Из 6500 числившихся пропавшими без вести в 1999 году, 70% уже найдены.