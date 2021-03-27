Москва, , 10:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих войск Национальной гвардии России по случаю их профессионального праздника. Поздравление президента опубликовано сегодня, 27 марта, на его официальном сайте.

По словам президента Путина, Росгвардия смогла стать самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан. Национальная гвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит очень весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия. Помимо прочего, Росгвардия осуществляет охрану важнейших объектов в стране, стоит на страже закона, безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий, в частности, крупных международных спортивных мероприятий.

«Знаю и о том, какая серьёзная, экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введённых в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса, и вы достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняете эту гуманитарную миссию», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что Национальная гвардия сохраняет преемственность исторических традиций тех ведомств, которые вошли в нее при формировании. Это Внутренние войска России, ряд служб МВД России, спецподразделения ОМОН и СОБР.

Гвардейцы с гордостью продолжают славный боевой путь своих предшественников. Это путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и российскому народу. Каждый день гвардейцы бесстрашно рискуют жизнью чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ.

Президент поблагодарил гвардейцев и гражданский персонал Росгвардии за решение тех задач, которые ставятся перед этой силовой структурой.

«Желаю вам, вашим семьям, всем вашим боевым товарищам, заслуженным ветеранам здоровья, счастья, успехов», — сказал президент России.