Горловка, ДНР, 27 марта, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Украинские силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Mil.gov.ua Танк ВСУ

Украинская армия обстреляла населенные пункты Горловка (поселок шахты «6/7»), Васильевка, Минеральное, выпустив по территории Республики пять единиц боевых припасов.

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Вооруженные силы Украины атаковали Донецкую Народную Республику из гранатомета АГС, БМП/БТР и стрелкового оружия.

Жертв среди мирных граждан и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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