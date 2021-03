Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Портал Screen Rant опубликовал рейтинг 10 игр студии Naughty Dog, основываясь на оценках посетителей портала Metacritic. Статья была размещена 27 марта на сайте издания.

Во вторую половину топ-10 вошли игры The Last Of Us: Left Behind (88 баллов), Uncharted: Drake's Fortune (88), Crash Team Racing (88), Jak And Daxter: The Precursor Legacy (90) и Crash Bandicoot: Warped (91).

Пятую и четвёртую позиции заняли проекты Uncharted 3: Drake's Deception (92), Uncharted 4: A Thief's End (93), вторую и третью — The Last Of Us Part II (93) и The Last Of Us (95). Место лидера досталось игре Uncharted 2: Among Thieves, которой посетители Metacritic дали 96 баллов.

Напомним, релиз Uncharted 2: Among Thieves состоялся 13 октября 2009 года. Игра является эксклюзивом платформы PlayStation.

